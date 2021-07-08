В Ростове на Шолохова образовалась пробка из-за массового ДТП

В Ростове на проспекте Шолохова образовалась огромная пробка. Причиной тому стала массовая авария.По словам свидетелей, в районе Шахтинского переулка столкнулись несколько машин. Авария спровоцировала серьезную пробку от улицы Воровского до пригородного автовокзала. Машины двигаются со скоростью 10-20 километров в час.Скорректировать пришлось и работу общественного транспорта. Маршрутки и автобусы ездят по другой схеме, чтобы не простаивать в заторе часами.Обстоятельств аварии уточняются.