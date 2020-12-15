В Ростове на Шолохова образовалась огромная пробка из-за массовой аварии с маршруткой

В Ростове на проспекте Шолохова сотни машин оказались в пробке из-за массового ДТП. Происшествие случилось около 15:30 17 декабря.Участниками аварии стали три иномарки и маршрутка. У легковушки, влетевшей в столб, сзади разбито стекло, а маршрутка повредила переднюю часть. Судя по фото, остальным участникам аварии значительных повреждений удалось избежать. Информации о пострадавших пока нет.Из-за ДТП сотни автомобилистов стали в многокилометровую пробку. Затор берет начало от улицы 14-я Линия до переулка Тебердинского. Водители едут со скоростью 3-5 километров в час. Через час, если последствия аварии не ликвидируют, ежедневный час пик усугубит ситуацию еще больше.