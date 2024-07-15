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В Ростове из-за недостатка в Северном водохранилище кислорода погибла рыба

В Ростове из-за недостатка в Северном водохранилище кислорода погибла рыба
В Ростове в Северном водохранилище из-за недостатка кислорода в воде погибла рыба. Информацию об этом сообщили в региональном Минприроды 15 июля.

Горожане 11 июля сообщили о массовой гибели рыбы в Северном водохранилище. Побережье было усыпано мёртвыми водными обитателями.

По информации ведомства, не было обнаружено никаких отходов, которые могли бы привести к такому мору. Также не было зафиксировано сброса сточных или загрязненных вод в водоём.

Специалисты считают, что причиной гибели рыбы стало отсутствие естественного течения в водоёме и длительный период высоких температур. Это привело к снижению концентрации растворённого кислорода в воде, вызвав гипоксию и, как следствие, замор рыбы.

Кроме того, наблюдается активное цветение водоёма.

Берег Северного водохранилища был очищен от мёртвой рыбы.
Фото: соцсети
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