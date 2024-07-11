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В Ростове берег Северного водохранилища оказался усыпан мертвой рыбой. Местные жители поделились кадрами места происшествия в социальных сетях 11 июля.На фотографиях видно, как десятки мертвых рыб лежат на берегу. Мнения жителей города разделились. Одни считают, что причиной гибели рыбы могла стать жара.- Жара. Рыба может задохнуться из-за отсутствия воздуха, - считают ростовчане.По-мнению других, в гибели рыбы виноваты люди.- Канашку слили, вот и померла, - высказываются горожане.Однако причина гибели рыбы остается неизвестной. Также неделей ранее в районе акватории 3-й балки Мокро-Соленовской Цимлянского водохранилища был зафиксирован мор рыбы.