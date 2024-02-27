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В Ростове на Сельмаше из-за ДТП образовался двухкилометровый затор

В Ростове на Сельмаше из-за ДТП образовался двухкилометровый затор
В Ростове-на-Дону из-за ДТП в микрорайоне Сельмаш образовался затор. Происшествие случилось 27 февраля около 16:00.

Автомобили столкнулись на улице Менжинского недалеко от проходной «Ростсельмаша». По данным на 16:20, протяженность пробки в сторону улицы Российской составляет примерно два километра. Десятки автомобилистов выстроились в ряд от улицы Нансена. Транспорт движется по аварийному участку со скоростью не более семи километров в час.

Подробности произошедшей аварии пока не известны. В УГИБДД по Ростовской области пока не комментировали происшествие.

Горожанам, которые планируют ехать через улицу Менжинского, рекомендуется выбирать пути объезда.
Фото: Яндекс.Карты
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