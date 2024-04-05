В Ростове на ремонт тротуаров потратят порядка 40 миллионов рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростове ищут подрядчиков, которые отремонтируют тротуары. Стоимость работы оценивают в 40 миллионов рублей. По информации на сайте госзакупок, средства направят из городского бюджета.Исполнитель приведет в порядок плитку возле Лечебно-реабилитационного центра № 1 (улица Малюгиной, 100), Музыкального театра (улица Большая Садовая, 135), в том числе на Театральной площади (от пересечения с проспектом Театральным до улицы Каяни) вдоль музтеатра и парка имени Октябрьской Революции, о чем ранее сообщал Rostov.ru.Помимо этого, на остановках «СИиТО» (улица 50-летия Ростсельмаша, 1/52), «Улица Лелюшенко» (улица Лелюшенко, 5А) и «Микояна» (улица Нансена, 160) обустроят заездной карман, посадочную площадку и подходы.По словам сити-менеджера Ростова, в городе уже начали ремонтировать плитку.