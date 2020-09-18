На остановки в Пролетарском районе Ростова потратят более 3 млн рублей

Более 3 миллионов рублей потрят из бюджета Ростова-на-Дону на установку 18 остановок в Пролетарском районе города, следует из документов на портале госзакупок.Поставщик уже определен – им стала компания «Ростарт Медиа», специализирующаяся на благоустройстве городских территорий. Одна привычная для ростовчан оранжевая остановка стоит чуть больше 16 тысяч рублей, а 18 – почти 300 тысяч рублей. То есть остальные 2,7 миллиона «Ростарт Медиа» планирует потратить на их поставку и установку.Ориентировочно к концу октября 2020 года новые остановочные павильоны появятся по следующим адресам:– улица 35-я Линия, 21;– проспект 40-летия Победы, 35, 232, 326;– улица Богданова, 23/72;– проспект Театральный, 46;– улица Черевичкина, 106/2, 60А;– улица Детская, 281;– улица Сарьяна, 25;– улица Закруткина, 26/18;– улицы Закруткина/13-я Линия;– улица Нижненольная, 6;– улицы Листопадова/19-я Линия;– улица 26-я Линия, 24;– улицы 1-я Майская/14-я Линия;– улица Мясникова, 6.