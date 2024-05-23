В Ростове на Привокзальной площади случился пожар на стройке ЖК «Донская слобода»

Фото: Соцсети.

В Ростове случился пожар на стройке ЖК «Донская слобода». Происшествие случилось 23 мая около 15:00 на Привокзальной площади.По данным регионального МЧС, горели стройматериалы на площади в 50 квадратных метров. Они не были на территории строящегося дома, а лежали рядом на улице. Пожарные в течение получаса потушили пожар.К счастью, никто не пострадал. А вот сколько понес убытков застройщик, придется рассчитать. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты Госпожнадзора.