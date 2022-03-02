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В Ростове на праздничных выходных ожидается солнечная и холодная погода

В Ростове на праздничных выходных ожидается солнечная и холодная погода

Праздничные выходные в Ростове-на-Дону будут холодными, несмотря на солнце. О прогнозе рассказали в Ростгидрометцентре.

Ночью в воскресенье, 6 марта, пойдет мелкий снег, но до утра он уже закончится. Столбик термометра покажет от -2 до +2 градусов. В понедельник осадков не предвидится, температура будет колебаться от -3 градусов ночью до +3 градусов днем. Ветер преимущественно с севера, с порывами до трех метров в секунду.

Погода 8 марта будет совсем непраздничной - днем пойдет дождь, а солнце скроется за облаками. Температура составит от -2 до +4 градусов. Порывы северного ветра не превысят трех метров в секунду.
Фото: Яндекс.Новости
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