В Ростове на праздничных выходных ожидается потепление

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На праздничных выходных в честь Дня защитника Отечества прогнозируется потепление. Информацию о погоде сообщают сотрудники Росгидрометцентра.В праздник 23 Февраля столбики термометров поднимутся до +5 градусов. А к вечеру температура воздуха опустится до -2 градусов.На следующий день ожидается ясная погода. Днем температура воздуха прогреется до +4 градусов. А вечером похолодает до -3. Такая же погода будет и 25 февраля.Напомним, из-за празднования Дня защитника Отечества в Ростовской области изменится график работы МРЭО.