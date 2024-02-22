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В Ростове на праздничных выходных ожидается потепление

В Ростове на праздничных выходных ожидается потепление
На праздничных выходных в честь Дня защитника Отечества прогнозируется потепление. Информацию о погоде сообщают сотрудники Росгидрометцентра.

В праздник 23 Февраля столбики термометров поднимутся до +5 градусов. А к вечеру температура воздуха опустится до -2 градусов.

На следующий день ожидается ясная погода. Днем температура воздуха прогреется до +4 градусов. А вечером похолодает до -3. Такая же погода будет и 25 февраля.

Напомним, из-за празднования Дня защитника Отечества в Ростовской области изменится график работы МРЭО.
Фото: Rostov.ru
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