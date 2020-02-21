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В Ростове на питание для бездомных потратят почти 2,5 млн рублей

В Ростове на питание для бездомных потратят почти 2,5 млн рублей
На еду для бездомных в Ростове-на-Дону выделили 2 388 669 рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает городской социальный центр по оказанию помощи лицам без определённого места жительства.

В документации указано, что исполнитель должен каждый день с момента подписания контракта до 31 декабря 2020 года привозить еду к дому № 1-б в переулке Семашко. Готовые блюда следует поставлять с 13:30 до 16:00.

Каждый день бездомные будут получать холодные закуски, вторые блюда, гарниры, первые блюда, напитки, хлеб и выпечку. Продукты не должны повторяться в течение трёх дней. Меню нужно составить так, чтобы оно было разнообразным, отвечало требованиям полноценного питания. Каждую порцию следует упаковать в одноразовую посуду. Всего в течение указанного периода подрядчик должен предоставить 15 381 обед.

Заявки принимали до 25 февраля.

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