В Ростове на питание для бездомных потратят почти 2,5 млн рублей



На еду для бездомных в Ростове-на-Дону выделили 2 388 669 рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает городской социальный центр по оказанию помощи лицам без определённого места жительства.



В документации указано, что исполнитель должен каждый день с момента подписания контракта до 31 декабря 2020 года привозить еду к дому № 1-б в переулке Семашко. Готовые блюда следует поставлять с 13:30 до 16:00.



Каждый день бездомные будут получать холодные закуски, вторые блюда, гарниры, первые блюда, напитки, хлеб и выпечку. Продукты не должны повторяться в течение трёх дней. Меню нужно составить так, чтобы оно было разнообразным, отвечало требованиям полноценного питания. Каждую порцию следует упаковать в одноразовую посуду. Всего в течение указанного периода подрядчик должен предоставить 15 381 обед.



Заявки принимали до 25 февраля.