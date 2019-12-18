На питание для бездомных в Ростовской области потратят более миллиона рублей



В Ростовской области на питание для бездомных потратят более миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию на горячие обеды для бездомных, пребывающих в соццентре Волгодонска, потратят 1,1 миллиона рублей. В период с 1 января по 30 июня исполнитель должен поставить 7 280 наборов блюд.



Кроме привычных первых и вторых блюд, людям без определенного места жительства будут подавать и сладкое, а также напитки.



Средства на питание для бездомных выделят из областного бюджета.