В Шахтах выделили 2,6 млн рублей на обеды для бездомных



В городе Шахты на еду для бездомных потратят более 2,6 млн рублей. Закупку продуктов проводит государственное бюджетное учреждение соцобслуживания населения.



С подрядчиком организация планирует заключить договор на поставку обедов на семь месяцев. В техническом задании перечислены конкретные блюда, которыми будут кормить людей без определённого места жительства. Так, в меню - салаты из свежих и консервированных овощей, тушеные, жареные, запеченные блюда из морепродуктов, отварные яйца.



Из первых блюд будут подавать борщи, щи, рассольники, картофельные супы с овощами, крупой, бобовыми и макаронными изделиями, супы-пюре и молочные, уху и другие. На второе – отварная, тушеная, жареная, запеченная рыба, котлеты из рыбной массы, а также мясо и мясные продукты, птица.



В меню также входят десерты: кондитерские изделия, сдоба, блюда из творога, кисломолочные продукты.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 февраля. Поставщика определят 19 февраля.