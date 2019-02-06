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В Шахтах выделили 2,6 млн рублей на обеды для бездомных

В Шахтах выделили 2,6 млн рублей на обеды для бездомных
В городе Шахты на еду для бездомных потратят более 2,6 млн рублей. Закупку продуктов проводит государственное бюджетное учреждение соцобслуживания населения.

С подрядчиком организация планирует заключить договор на поставку обедов на семь месяцев. В техническом задании перечислены конкретные блюда, которыми будут кормить людей без определённого места жительства. Так, в меню - салаты из свежих и консервированных овощей, тушеные, жареные, запеченные блюда из морепродуктов, отварные яйца.

Из первых блюд будут подавать борщи, щи, рассольники, картофельные супы с овощами, крупой, бобовыми и макаронными изделиями, супы-пюре и молочные, уху и другие. На второе – отварная, тушеная, жареная, запеченная рыба, котлеты из рыбной массы, а также мясо и мясные продукты, птица.

В меню также входят десерты: кондитерские изделия, сдоба, блюда из творога, кисломолочные продукты.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 февраля. Поставщика определят 19 февраля.

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