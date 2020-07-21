В Ростове на пересечении Красноармейской и Ворошиловского провалился тротуар
В Ростове-на-Дону на перекрёстке проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской провалился тротуар. Фото с места инцидента опубликовали подписчики социальной сети.
В одной из групп в «ВКонтакте» пользователи поделились уже обычным для Ростова фото. На изображении видно, что плитка провалилась прямо возле пешеходного перехода. Судя по всему, яма достаточно глубокая.
Жители донской столицы уже не обращают внимания на подобные ситуации. В комментариях под постом даже нет гневных и негативных слов. Обвал тротуарной плитки - дело привычное.
- Это не стихия, это нарушение технологии укладки. Везде плитку кладут на бетонное основание, и только у нас в стране песочком посыпают, немного цемента и сверху плитку, а иногда и сразу на землю. Она и без дождя вся вкривь и вкось именно по этой причине, нагрузку не держит совсем, - пишет участник группы социальной сети.
Напомним, пешеходные зоны в центре Ростова требуют внимания и новых ремонтных работ. Так, в переулке Семашко также обвалилась плитка после очередного порыва трубы. В настоящее время на месте всё засыпают песком и готовятся укладывать новые тротуарные блоки.