В Ростове на парад Победы попадут лишь две тысячи зрителей

В Ростове на парад, посвященный 76-й годовщине со дня Великой Победы, попадут лишь две тысячи зрителей. Об этом сообщили в городской администрации менее чем за сутки до 9 мая.Ограничения связаны с распространением новой коронавирусной инфекции. Чтобы избежать массового скопления людей, власти решили сделать вход на территорию Театральной площади закрытым.Попасть на парад можно будет до 9:45, исключительно в маске. Входы для желающих будут организованы с улиц Советской, Закруткина, Крепостного переулка и парка Октябрьской Революции. Само торжественное мероприятие начнется в 10:00, а в 22:00 состоится праздничный салют на левом берегу реки Дон.