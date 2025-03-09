Фото: Дондей

В Ростове на новой скейт-площадке нет освещения. Об этом сообщил Donday.По словам ростовчанки Марии, вечером 8 марта она вместе с подругой обнаружила площадку и была неприятно удивлена.Мария отметила, что территория не готова к эксплуатации: валяются поддоны, грязь, пространство не огорожено. На площадке также течет ручей. Кроме того, отсутствует освещение, что создает опасность для детей и взрослых, которые уже начали там кататься.Мария считает, что если площадка еще не готова, то ее следовало бы огородить. В противном случае, люди могут получить травмы.Городская администрация подтвердила, что строительство площадки началось в октябре 2024 года. Работы планировалось завершить до наступления 2025 года. Для создания пространства было спилено 11 деревьев.