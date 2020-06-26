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В Ростове на Малиновского десять ночей подряд будут перекрывать проезд

В Ростове на Малиновского десять ночей подряд будут перекрывать проезд
На улице Малиновского в Ростове-на-Дону снова будут перекрывать проезд. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Движение будет ограничено по ночам с 16 по 26 июля. Дорога будет закрыта с полуночи до пяти часов утра. Это связано с работами по реконструкции путепровода.

Ремонт моста начался в конце зимы 2020 года. В течение этого периода здесь периодически закрывают проезд, из-за дорожных работ в остальные дни часто образуются пробки. Планируется, что новый путепровод будет шестиполосным, оснащённый тротуарами, фонарями и светофорами. Работы планируют закончить в 2021 году. На проект из бюджета выделено порядка 33,8 миллиона рублей.

Параллельно ведётся ремонт участка дороги между улицами Факельной и Типографской.

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