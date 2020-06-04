На Малиновского в Ростове три ночи подряд будут закрывать движение

В Ростове на улице Малиновского будут закрывать движение по ночам. Об этом сообщили в администрации города.Проезд будет закрыт на участке от улицы Факельной до Типографской. Ограничение вводится с 23.00 до 4.00 и будет действовать в эти часы с 15 по 17 июня.Как пояснили в мэрии, в это время на Малиновского будут идти работы по монтажу металлического пролетного строения на путепроводе через железнодорожные пути.Напомним, на улице Малиновского идёт реконструкция путепровода. Длина объекта составляет более 1,7 километра. Завершить строительство планируется в конце 2021 года.