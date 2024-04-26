В Ростове на майские праздники увеличат время посещения кладбищ

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону во время майских праздников увеличат время работы кладбищ. Об этом сообщил глава администрации города.Накануне Радоницы ростовчане будут приводить в порядок могилы родных. Также юнармейцы, волонтеры и школьники тоже посещают места захоронений. В связи с этим на территории захоронений начали образовываться большие кучи мусора, столпотворения и заторы на дорогах.Чтобы избежать еще большего скопления людей и транспорта, администрация увеличила время работы кладбищ. Теперь на Пасху и Радоницу ростовчане могут посещать могилы родных с 7:00 до 20:00.