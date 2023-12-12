В Ростове на два дня ограничат движение транспорта на Сельмаше

Фото: Rostov.ru.

В Ростове двое суток водители транспорта не смогут проехать по одной из улиц на Сельмаше. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ограничения введут 16 и 17 декабря по улице 1-й Конной Армии на отрезке от Селиванова до Веры Пановой. В эти дни там будут обрезать аварийные деревья. Чтобы падающие ветки не повредили транспорт, проезд временно перекроют - с 08:00 до 16:00.Чтобы не потерять время в пути, водителям стоит заранее выбрать альтернативные маршруты.