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В Ростове на два дня ограничат движение транспорта на Сельмаше

В Ростове на два дня ограничат движение транспорта на Сельмаше
В Ростове двое суток водители транспорта не смогут проехать по одной из улиц на Сельмаше. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Ограничения введут 16 и 17 декабря по улице 1-й Конной Армии на отрезке от Селиванова до Веры Пановой. В эти дни там будут обрезать аварийные деревья. Чтобы падающие ветки не повредили транспорт, проезд временно перекроют - с 08:00 до 16:00.

Чтобы не потерять время в пути, водителям стоит заранее выбрать альтернативные маршруты.
Фото: Rostov.ru.
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