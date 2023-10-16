В Ростове на Суворова на два дня ограничат движение транспорта
На улице Суворова в Ростове ожидается введение ограничения движения. Информация об этом размещена на сайте администрации города.
В течение дня 21 октября на улице Суворова будут обрезать деревья. Чтобы обезопасить жителей, власти решили перекрыть там движение.
Водители не смогут проехать по участку от Кировского проспекта до улицы Журавлева с 07:30 до 17:00. На следующий день с 9:00 до 17:00 движение ограничат на Суворова - от Кировского проспекта до переулка Крепостного.