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В Ростове на Суворова на два дня ограничат движение транспорта

В Ростове на Суворова на два дня ограничат движение транспорта
На улице Суворова в Ростове ожидается введение ограничения движения. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

В течение дня 21 октября на улице Суворова будут обрезать деревья. Чтобы обезопасить жителей, власти решили перекрыть там движение.

Водители не смогут проехать по участку от Кировского проспекта до улицы Журавлева с 07:30 до 17:00. На следующий день с 9:00 до 17:00 движение ограничат на Суворова - от Кировского проспекта до переулка Крепостного.
Фото: Скрин.
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