В Ростове на Суворова на два дня ограничат движение транспорта

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На улице Суворова в Ростове ожидается введение ограничения движения. Информация об этом размещена на сайте администрации города.В течение дня 21 октября на улице Суворова будут обрезать деревья. Чтобы обезопасить жителей, власти решили перекрыть там движение.Водители не смогут проехать по участку от Кировского проспекта до улицы Журавлева с 07:30 до 17:00. На следующий день с 9:00 до 17:00 движение ограничат на Суворова - от Кировского проспекта до переулка Крепостного.