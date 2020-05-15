В Ростове на дорожную разметку потратят 3 млн рублей

На нанесение дорожной разметки в Ростове-на-Дону потратят три миллиона рублей. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города разместила такую информацию на сайте госзакупок. Средства выделяют из бюджета донской столицы.Разметку нужно наносить краской и термопластиком со светоотражающими элементами. Работы будут проводить на путепроводах (мосты через проезжую часть) на проспекте Шолохова, улице Нансена — проспекте Михаила Нагибина, улицах Доватора, Черевичкина, Каяльской, Текучёва, Сиверса, Нансена — Стадионной, Депутатской и Магистральной, проспекте Стачки, на проезжей части возле платформы «Красный Аксай» и на Западном обходе. Также разметка появится на мостах по улице Красноармейской и на Гвардейской площади, Большой Садовой, Неклиновской, Армянской, Нозадзе, Шеболдаева, Белорусской, проспектах Космонавтов, Сиверса и Ворошиловском, в переулках Дальнем и Подпольном, а также на виадуке по улице Сарьяна и проезде с восточной и западной сторон «Ростов Арены». Срок выполнения работ — с даты подписания контракта по 10 декабря 2020 года.