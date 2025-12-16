Александр Скрябин предложил посвятить 2026 год известному ростовскому градоначальнику Андрею Байкову

Фото: Нация

На заседании Ростовской-на-Дону городской Думы утвердили бюджет на ближайшие три года, сделав акцент на благоустройстве. В 2026 году на озеленение города выделено более 2 миллиардов рублей, а на преображение общественных территорий – 311 миллионов.Глава города Александр Скрябин предложил посвятить 2026 год памяти выдающегося ростовского градоначальника Андрея Байкова, чье 195-летие будет отмечаться в следующем году.-В будущем году мы отметим важную дату в истории города – 195 лет со дня рождения Андрея Матвеевича Байкова. Его вклад в развитие Ростова неоценим. Я прошу объявить в его честь следующий год и создать рабочую группу с участием депутатов, чтобы наполнить план мероприятий, поставив во главу угла благоустройство, – подчеркнул Александр Скрябин.Ростов, доставшийся Андрею Байкову, представлял собой печальное зрелище: грязный и неухоженный город без элементарных удобств, таких как освещение и тротуары. Благодаря его усилиям, Ростов превратился в процветающий южный центр.Именно при Андрее Байкове в Ростове были основаны ключевые объекты городской инфраструктуры и финансовые организации: Контора городского Общественного банка, сберегательная касса, Ростовское на-Дону Общество Взаимного Кредита, Центральная телеграфная станция, Общество взаимного страхования от огня имуществ и другие. При Байкове были завершены работы по созданию водопровода, появились тротуары и освещение улиц, открылась публичная библиотека и биржа, что значительно улучшило жизнь горожан.