В Ростове-на-Дону состоялся масштабный форум, приуроченный к празднованию Дня России

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В Ростове-на-Дону 11 июня прошёл региональный этнический форум, в котором принял участие губернатор Василий Голубев. Мероприятие было посвящёно вопросам межэтнических отношений и приурочено к государственному празднику — Дню России.На встрече с лидерами традиционных религий глава обсудил будущее развитие межэтнических и межрелигиозных отношений в Ростовской области. Они также обсудили планы по развитию и объединению традиционных религиозных верований.Губернатор призвал религиозных лидеров продолжать совместную работу по сохранению единства и согласия между представителями разных религий. Они в свою очередь поддержали инициативу губернатора сделать такие встречи регулярными.Сегодня в Ростовской области проживают более 150 национальностей. По данным социологических исследований, 80% жителей региона положительно оценивают межэтнические отношения в области. Это подчеркнул губернатор.- Жить в согласии, искать новые решения для того, чтобы двигаться вперед, развиваться, всегда получалось на донской земле, самые разные народы именно так здесь живут сотни лет. Одно из самых главных богатств Дона – это многонациональность, которая создает возможность для сотрудничества и взаимопонимания, - уточнил губернатор.Региональные общественные организации активно поддерживают участников специальной военной операции, членов их семей и жителей новых регионов России. Культурные и религиозные учреждения Дона взяли на себя заботу о сборе и отправке гуманитарных грузов, а также оказании другой необходимой помощи.