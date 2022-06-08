В Ростове более тысячи человек приняли участие в региональном форуме межэтнических отношений «Россия объединяет»

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В Ростове прошёл региональный форум межэтнических отношений «Россия объединяет». Участие в мероприятии приняли порядка полутора тысяч человек.Рассказать о своей культуре пришли представители различных этнических групп и разных возрастов.Участие в форуме принял первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Александрович Гуськов.- Донская земля исторически полиэтнична. Здесь проживают представители более 150 народов, живущих в мире и согласии, зарегистрировано более 60 этнокультурных общественных объединений и более 650 религиозных организаций, - рассказал Игорь Гуськов. – У нас созданы все условия для выстраивания эффективного диалога и сотрудничества между этническими землячествами, диаспорами, религиозными организациями и органами власти всех уровней.На втором и третьем этажах выставочного центра «Донэкспоцетр», где проходил форум, прошли заседание Консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской области и несколько круглых столов. На заседании обсуждались вопросы, связанные с работой над взаимодействием в развитии межэтнических отношений и поддержанием национальной автономии.Стоит сказать, что правительство донского региона ведет комплексную, системную работу по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, укреплению гражданского единства и формированию общероссийской идентичности.- Действует отдельная подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области», в рамках которой проводятся культурно-массовые, научно-практические, пропагандистские и просветительские мероприятия, - добавил первый замглавы региона. - Ежегодно на реализацию этой подпрограммы выделяется порядка 8,5 миллиона рублей из областной казны и за счет средств субсидии федерального бюджета.Игорь Александрович отметил, что нужно знать историю, культуру того народа, с представителем которого ты пытаешься выстраивать взаимоотношения. А с помощью представленных на выставке форм мы смогли узнать что то новое о других этносах.На форуме также работала выставка с одеждой, едой, газетами, и даже фотографиями, демонстрирующими особенности каждого этноса. Также участники выступили в концертной программе с песнями и танцами.- Это мероприятие помогает узнать культуру других народов и понять их этнос. Мы сами пришли на выставку, чтобы рассказать людям о греческой культуре. Это интересно, - поделились участники форума Ангелина и Дионис.Добавим, как показало ежегодное социологическое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения в 2021 года из числа всех опрошенных 82% жителя области положительно оценили состояние межэтнических отношений на территории региона.