В Ростове-на-Дону под снос пустят аварийный дом на Амбулаторной

В Ростове снесут аварийный дом на Амбулаторной. Информация появилась на портале Единого государственного реестра заключений.Согласно данным ДОМ.МИНЖКХ, дом № 34, литер А 1917 года постройки. Он включает один этаж общей площадью 223,4 квадратного метра. Согласно открытой информации, здание признали аварийным еще в 2014 году. Но проект сноса утвердили лишь в 2026 году.Проект сноса уже получил положительное заключение госэкспертизы. Информации о сроках проведения работ не уточняется.