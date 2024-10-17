В Ростове-на-Дону снесли последние ларьки в подземном переходе

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В истории торговых мест, располагавшихся в подземных переходах донской столицы, поставлена точка. 15 октября были демонтированы последние ларьки в переходе на пересечении улиц Ленина и М. Нагибина. Остались лишь пустые места.Продавцов уведомили о необходимости покинуть свои торговые места еще в конце сентября. В течение двух недель павильоны были демонтированы рабочими, и сотрудникам, которые трудились здесь 10 лет, пришлось оставить привычное для них место. Это были последние киоски, размещенные в подземных переходах.Стоит напомнить, что ликвидация торговых точек началась еще в 2019 году. Тогда возникло противостояние между владельцами павильонов и активистами, поддерживающими их снос, что в итоге привело к судебным разбирательствам.В 2021 году суд постановил освободить подземные переходы, закрыв все торговые точки. За три года было убрано множество павильонов как в центре города, так и в других его районах.