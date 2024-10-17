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В Ростовской области школьники унизили учительницу и сняли это на видео

В Ростовской области школьники унизили учительницу и сняли это на видео
В Шолоховском районе Ростовской области школьники оскорбили учительницу и сняли унижения на видео. Ролик опубликовали в соцсетях 17 октября.

Несколько подростков прогуливали уроки во дворе школы. Учительница спустилась к ним и попросила вернуться в класс. Однако юноши начали грубить и оскорблять педагога.

Когда запись появилась в интернете, она привлекла внимание полицейских. В ходе разбирательства в отношении родителей троих подростков было возбуждено административное дело по причине невыполнения ими своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Теперь им может грозить штраф в размере до трёх тысяч рублей, а школьников поставят на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.
Фото: Ростов ру
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