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Ростовчане были напуганы сериями хлопков в центре города вечером 2 мая

Ростовчане были напуганы сериями хлопков в центре города вечером 2 мая
Ростовчане были напуганы сериями хлопков центре города вечером 2 мая.

Около 21:30 в центре раздалась серия звуков, похожих на взрывы. Сильные хлопки были слышны в центральной части города. Это затронуло Ворошиловский, Театральный проспекты и улицу Красноармейскую.

Причина звуков пока не известна. Специализированные ведомства не прокомментировали инцидент.

В последние несколько дней проходили репетиции парада к 9 Мая, и звук, вероятно, доносился оттуда.
Фото: DonDay
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