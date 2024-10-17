В Ростовской области в аварии пострадала 8-летняя девочка

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В Ростовской области в ДТП пострадала 8-летняя девочка. Авария произошла в городе Миллерово 15 октября на улице Российской, 67.Около шести часов вечера 42-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» решил развернуться в запрещенном месте. Он не удостоверился в безопасности маневра и выехал на проезжую часть. Прямо на него на большой скорости ехал 44-летний водитель «Порше Кайен». Иномарки столкнулись.В результате аварии пострадала 8-летняя пассажирка «Хендай Акцента». Прибывшие на место ДТП медики оказали девочке помощь. В госпитализации она не нуждалась.