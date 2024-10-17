ДТП и дорожные работы парализовали движение машины на трассе под Ростовом

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Под Ростовом-на-Дону дорожные работы и ДТП парализовали движение транспорта по М-4. Авария случилась неподалеку от города Аксая 17 октября.По данным на 17:00, протяженность затора в сторону Воронежской области составляет около пяти километров. Автомобилисты едут со скоростью не более 10 километров в час.- Водителям, которые направляются в Новочеркасск, лучше продумать маршрут. Оптимально будет ехать через Аксай и Большой Лог, отметил донской житель.Информация о ДТП уточняется.