Подозреваемому в убийстве школьницы в Ростовской области продлили арест

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Аксайский районный суд продлил арест подозреваемому в убийстве 8-летней девочки. Руслан Ш. будет оставаться в СИЗО до 17 ноября. Об этом пишет издание DonDay.Убийство 8-летней девочки произошло 17 мая в станице Ольгинской недалеко от Ростова. Второклассница пропала, когда отправилась в магазин. Родителям самостоятельно не удалось отыскать дочь. Вскоре к ним на помощь пришли соседи и волонтеры.Во время поисковой операции были осмотрены продуктовые магазины, аптеки, опрошены подруги девочки. Спустя несколько часов тело ребенка обнаружили в лесополосе.По версии следствия, к школьнице подъехал незнакомец за рулем белого эвакуатора. Когда малышка села на пассажирское кресло, мужчина вывез ее из станицы и задушил.Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.