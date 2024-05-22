В Ростове в подземном переходе возле главного корпуса ЮФУ убрали торговые ларьки

Фото: администрация Ростова

В Ростове на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Университетского демонтировали торговые ларьки. Об этом 21 мая сообщили в администрации города.История с торговыми павильонами началась в 2020 году. Тогда жители пожаловались , что ларьки закрыли мозаичное панно, которое признали объектом культурного наследия. Активисты потребовали освободить переходы и обратились к городским властям. Для местных жителей организовали голосование, в котором они должны были решить, стоит ли убирать павильоны. Большинство (56%) поддержали идею демонтажа.В августе того же года Арбитражный суд Ростовской области признал торговлю в подземных переходах незаконной. После чего все договоры с предпринимателями были аннулированы. Торговцев такое решение шокировало. Многие в один миг остались без единственного заработка.Предпринимателям нужно было освободить территорию до 20 апреля 2021 года. Однако этот процесс затянулся до 2024 года. В некоторых подземных переходах все еще остались торговые павильоны, которые также планируют демонтировать.