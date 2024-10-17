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На парня напала крыса в Батайске

На парня напала крыса в Батайске
В Батайске крыса напала на парня, гуляющего по аллее. Инцидент случился 14 октября. Кадры опубликовали в соцсетях.

На видео крыса вцепилась в кроссовок юноши и не отпускала, пока тот не начал трясти ногой. Судя по реакции юноши, крыса не напугала его, а скорее, вызвала улыбку.

В комментариях местные жители отметили, что крысы могут переносить заразу и стоит быть осторожней.

В последнее время на улицах Батайска стало привычным видеть грызунов. Особенно много их на контейнерных площадках, где скапливается мусор. В некоторых дворах крысы даже не боятся людей, в отличие от самих жителей, которые активно пытаются избавиться от этих паразитов.
Фото: Соцсети
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