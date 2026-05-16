Пять поездов, следующих через Ростов, задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту
Пять поездов, следующих через Ростов, задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту. Об этом стало известно 16 мая из сообщения СКЖД.
Поезд № 078 Севастополь-Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 6 часов.
Поезд № 174 Евпатория-Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 5 часов
Поезд № 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 4,5 часа.
Поезд № 098 Симферополь-Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 2 часа.
Поезд № 142 Симферополь-Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 1 час.