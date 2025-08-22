В Ростове-на-Дону родители разыскивают пропавшего 16-летнего сына

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону родители ищут пропавшего без вести 16-летнего Александра Чернявского. С момента исчезновения он не выходил на связь более суток. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.21 августа подросток пообедал в кафе на проспекте Буденновском, 43. Вскоре после этого он покинул заведение, и с тех пор его никто не видел.Александр ростом от 160 до 174 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами. Он носит очки и имеет светло-русые волосы.Последний раз его видели в голубой футболке, серых шортах и красной кепке.