Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону родители разыскивают пропавшего 16-летнего сына

В Ростове-на-Дону родители разыскивают пропавшего 16-летнего сына
В Ростове-на-Дону родители ищут пропавшего без вести 16-летнего Александра Чернявского. С момента исчезновения он не выходил на связь более суток. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

21 августа подросток пообедал в кафе на проспекте Буденновском, 43. Вскоре после этого он покинул заведение, и с тех пор его никто не видел.

Александр ростом от 160 до 174 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами. Он носит очки и имеет светло-русые волосы.

Последний раз его видели в голубой футболке, серых шортах и красной кепке.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.