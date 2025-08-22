Новости
В Ростовской области отразили атаку восьми беспилотников 22 августа

В Ростовской области отразили атаку восьми беспилотников 22 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

К счастью, никто не пострадал, и разрушений не было. Дроны сбили в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах.

За ночь силы ПВО России сбили 54 дрона. Над Брянской областью уничтожили 19 БПЛА, над Волгоградской — 11, над Воронежской — 7. По три беспилотника сбили над Белгородской и Орловской областями. Еще два — над Курской областью, один — над Крымом.
Фото: Ростов.ру
