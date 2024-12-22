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В Ростове родные ищут пропавшего без вести 31-летнего мужчину

В Ростове родные ищут пропавшего без вести 31-летнего мужчину
В Ростове пропал без вести 31-летний мужчина. Последний раз Андрей Гончаренко выходил на связь 22 декабря около 9:30.

В этот день мужчина позвонил своим близким и отправился на прогулку по улице Собино. После этого его никто не видел. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к полиции и местным поисковым отрядам. Они предполагают, что ему может потребоваться медицинская помощь.

Последний раз его видели в куртке с капюшоном серого и черного цвета, серых шортах и черных галошах.

Его рост 190 сантиметров, у него есть борода и усы. Волосы у него темно-русые, телосложение среднее.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, пожалуйста, сообщите по номеру 112.
Фото: соцсцети.
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