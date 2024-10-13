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В Ростове-на-Дону пропал без вести 37-летний мужчина. Булаш Драгуш не выходит на связь с родственниками с 8 октября.Мужчина покинул свой дом еще 5 октября, но спустя три дня очевидцы видели его в районе Главного автовокзала. С тех пор его местонахождение неизвестно, и обеспокоенные родственники обратились в полицию.Пропавший мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения, с черными волосами.Особые приметы: под правым глазом у него шрам, а на лбу – вмятина.В день исчезновения на нем были серая футболка и синие джинсы, а обут он в кроссовки.Если вы обладаете информацией о местонахождении Булаша Драгуша, просьба связаться по телефону: 8-939-952-67-37.