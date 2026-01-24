Ростовчанам рассказали, как помочь замерзшим кошкам в морозы

Фото: Donday

Ростовчанам рассказали, как помочь замерзшим городским кошкам в период минусовых температур. Инструкцию публикует Donday со ссылкой на ветеринарного специалиста.В городских условиях кошки редко получают критические обморожения с некрозом тканей, так как обычно находят себе укрытие. Тем не менее для ослабленных, старых или больных кошек угроза переохлаждения возникает уже при температуре около -5°C.В отдельной группе риска – домашние кошки, которые так или иначе оказались на улице и не умеют искать убежища, и белые кошки — те часто бывают глухими и немного отстают от сородичей.При обнаружении кошки на улице в холода, в первую очередь необходимо оценить ее состояние и готовность к контакту. Если животное неагрессивно, его следует аккуратно переместить в теплое место, например, в коробку или переноску. Важно дать кошке 2-3 часа в тепле для стабилизации температуры тела, нормальные показатели которой колеблются от 37 до 39 градусов.Тревожными сигналами, требующими немедленного обращения к специалисту, являются вялость, отказ от воды и еды, а также температура выше 39 градусов. Кроме того, бить тревогу стоит, если у животного чрезмерно холодные лапы и уши.Признаками обморожения и начинающегося некроза служат отек, посинение или почернение кожи, а также появление язв. В таких случаях кошке требуется профессиональная ветеринарная помощь, которая часто включает курс антибиотиков, а в запущенных ситуациях — хирургическое удаление поврежденных тканей.Существенной опасностью для переохлажденной кошки является также риск развития воспаления легких или бронхита.Крайним признаком бедствия является поведение дикой кошки, которая не сопротивляется, когда ее берут на руки. Это говорит о сильном истощении и переохлаждении, при которых помощь нужна немедленно.При этом важно сохранять спокойствие, так как иногда животное может быть просто сильно напугано, и после согревания в тепле его состояние придет в норму.