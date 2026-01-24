В Ростове-на-Дону пройдут бесплатные мероприятия для студентов и Татьян 25 января

Фото: соцсети

В День студента (Татьянин день), 25 января, в Ростове-на-Дону пройдет ряд мероприятий, которые можно будет посетить по паспорту с именем Татьяна или студенческому билету.Посещение музея истории Ростова-на-Дону (ул. Шаумяна, 65) будет своего рода днем открытых дверей для студентов. Работает музей с 10.00 до 19.00. Татьяны смогут попасть в Ростовский зоопарк (ул. Зоологическая, 3) бесплатно, нужно только показать удостоверение личности. Для студентов открывают два сеанса ледовых катков с 16:00 до 19:00. На них нужно сначала зарегистрироваться по ссылке со страницы администрации города.Все желающие также могут бесплатно посетить праздничную концертную программу «Татьянин день» от ансамбля бального танца «Вдохновение». Он пройдет в 15:00 по адресу: ул. Большая Садовая, 70. Важно: вход расположен на ул. Шаумяна, 57-59.