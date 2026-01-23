Новости
Ростовский зоопарк ищет подрядчика за 8,37 млн рублей на вывоз навоза животных

Ростовский зоопарк ищет подрядчика, который в течение года будет вывозить и утилизировать навоз животных. Информация размещена на сайте госзакупок 22 января.

Заказчиком выступает сам зоопарк. Стоимость контракта составляет 8 373 336 рублей. Победителю тендера предстоит вывозить и утилизировать навоз конкретных животных в течение года.

В перечень отходов входит помёт птиц, навоз крупного рогатого скота, навоз конский, навоз верблюжий, навоз мелкого рогатого скота и навоз пушных зверей, а также занавоженные опилки из вольеров. Подрядчик должен будет осуществлять вывоз на официально утверждённые объекты утилизации (полигоны, мусоросжигательные заводы и т. п.). Каждый вывоз должен фиксироваться в путевом листе администрацией полигона.

Срок действия контракта — до 31 декабря текущего года, со дня заключения.

Отметим, что в 2023 году аналогичный тендер зоопарка стоил примерно 1,4 млн рублей. Причины резкого роста цены остаются неясны. Возможно, увеличилось количество навоза либо поднялись цены на утилизацию.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
