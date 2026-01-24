В Ростовской области за сутки произошло девять пожаров и четыре ДТП

Фото: МЧС Ростовской области

За прошедшие сутки, 23 января, спасательные службы Ростовской области выезжали на девять пожаров и четыре дорожно-транспортных происшествия. Все возгорания были вызваны техногенными причинами.Как сообщили в региональном МЧС, для ликвидации последствий этих инцидентов привлекались 136 специалистов и 34 единицы специальной техники.Одним из самых трагичных стал пожар в Ростове-на-Дону, где погибла 80-летняя женщина. Возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем: свеча упала на матрас и подожгла его.Пенсионерка скончалась от отравления продуктами горения.