Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области за сутки произошло девять пожаров и четыре ДТП

В Ростовской области за сутки произошло девять пожаров и четыре ДТП


За прошедшие сутки, 23 января, спасательные службы Ростовской области выезжали на девять пожаров и четыре дорожно-транспортных происшествия. Все возгорания были вызваны техногенными причинами.

Как сообщили в региональном МЧС, для ликвидации последствий этих инцидентов привлекались 136 специалистов и 34 единицы специальной техники.

Одним из самых трагичных стал пожар в Ростове-на-Дону, где погибла 80-летняя женщина. Возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем: свеча упала на матрас и подожгла его.

Пенсионерка скончалась от отравления продуктами горения.
Фото: МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.