Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове гигантская яма на Зорге парализовала выезд из двора

В Ростове гигантская яма на Зорге парализовала выезд из двора

Ростовчане из дома на ул. Зорге, 42а/127 не могут выехать из собственного двора из-за огромной ямы на дороге. В редакцию обратилась местная жительница Елена.

Проблема возникла после недавнего ремонта водопровода: участок просел, особенно вокруг канализационного люка, который вот-вот обрушится. Рядом — ещё одна выбоина с острыми краями, где легковушки уже цепляются днищем. Снег пока маскирует дефекты, но с потеплением проблема возобновится.

Жильцы неоднократно жаловались в администрацию Советского района, но там заявили, что дорога «бесхозная».

— Это же центральная улица Западного жилого массива! Рядом крупный рынок «Привоз». Как она может быть бесхозной? Ни въехать, ни выехать — ямы с обеих сторон, — возмущаются жители.

Ростовчане намерены продолжить обращения в инстанции для решения проблемы.
Фото: жительницы Елены
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.