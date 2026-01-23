В Ростове гигантская яма на Зорге парализовала выезд из двора

Фото: жительницы Елены

Ростовчане из дома на ул. Зорге, 42а/127 не могут выехать из собственного двора из-за огромной ямы на дороге. В редакцию обратилась местная жительница Елена.Проблема возникла после недавнего ремонта водопровода: участок просел, особенно вокруг канализационного люка, который вот-вот обрушится. Рядом — ещё одна выбоина с острыми краями, где легковушки уже цепляются днищем. Снег пока маскирует дефекты, но с потеплением проблема возобновится.Жильцы неоднократно жаловались в администрацию Советского района, но там заявили, что дорога «бесхозная».— Это же центральная улица Западного жилого массива! Рядом крупный рынок «Привоз». Как она может быть бесхозной? Ни въехать, ни выехать — ямы с обеих сторон, — возмущаются жители.Ростовчане намерены продолжить обращения в инстанции для решения проблемы.