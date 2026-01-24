Новости
В Ростовской области в ДТП пострадал ребенок, перебегая дорогу в неположенном месте

В Ростовской области в ДТП пострадал ребенок, перебегая дорогу в неположенном месте


Двенадцатилетняя девочка получила травмы, переходя дорогу в неположенном месте Неклиновском районе Ростовской области.

Авария произошла 23 января в селе Синявском, на улице Октябрьской. Как установили сотрудники ГИБДД, женщина 29 лет за рулем автомобиля «Хендай» не успела среагировать, когда у дома №51 начала переходить дорогу школьница. Автомобиль сбил ребенка.

В результате наезда девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
