Пункт обогрева развернули на трассе Ростов - Таганрог из-за метели

Фото: МЧС.

На трассе Ростов – Таганрог развернули еще один мобильный пункт обогрева. Об этом сообщили в МЧС России.Из-за сильного снегопада и риска заторов, снежных заносов и метелей развернули пункт обогрева в районе села Самбек. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.При необходимости экстренной помощи звоните по номеру: 112.Напомним, что ранее аналогичный пункт обогрева развернули на трассе М-4 в Миллеровском районе, около села Верхнеталовки.