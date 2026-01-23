Новости
Пункт обогрева развернули на трассе Ростов - Таганрог из-за метели

На трассе Ростов – Таганрог развернули еще один мобильный пункт обогрева. Об этом сообщили в МЧС России.

Из-за сильного снегопада и риска заторов, снежных заносов и метелей развернули пункт обогрева в районе села Самбек. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.

При необходимости экстренной помощи звоните по номеру: 112.

Напомним, что ранее аналогичный пункт обогрева развернули на трассе М-4 в Миллеровском районе, около села Верхнеталовки.
Фото: МЧС.
