Полина Диброва показала в соцсетях, как она похудела за шесть лет

Фото: соцсети

Полина Диброва поделилась в соцсетях фотографиями, которые показывают, как сильно она изменилась за последние шесть лет.В посте она разместила снимки из 2020 и 2026 годов. На первом фото модель выглядит заметно полнее, чем на втором. На более свежем фото она демонстрирует подтянутую фигуру с плоским животом и стройными ногами. Напомним, что в 2022 году Полина сделала подтяжку груди после третьих родов.Пользователи соцсетей выразили восхищение Полиной, отметив её трудолюбие и дисциплину. Некоторые отметили, что ей хорошо на обоих снимках, другие же поинтересовались, как ей удалось добиться такой формы.Полина Диброва всегда отличалась пышными формами, но после рождения троих сыновей её вес значительно увеличился. Однако в последние годы она строго следит за своим питанием и активно занимается спортом.