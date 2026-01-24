Автобус в Ростове-на-Дону застрял на заснеженной горке на улице Сосновой

Фото: соцсети

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону из-за снега и гололеда посреди дороги застрял автобус. Это уже второй случай за последние две недели, когда общественный транспорт не может преодолеть сложный подъем на улице Сосновой.В местных сообществах всоциальных сетях сообщают, что водитель и пассажиры некоторое время пытались вытолкнуть автобус, затем оставили тщетные попытки. По информации на 16:00, автобус до сих пор на дороге, одна полоса движения перегорожена.Жители района с мрачным юмором отмечают, что пассажирам не помешали бы веревки, чтобы в точности воспроизвести сюжет знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге».Проблема с застреванием автобусов в этом месте в снежный сезон носит системный характер. Большинство водителей общественного транспорта, зная о сложном участке, предпочитают объезжать его по улице Вавилова.