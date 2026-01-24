Новости
Автобус в Ростове-на-Дону застрял на заснеженной горке на улице Сосновой

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону из-за снега и гололеда посреди дороги застрял автобус. Это уже второй случай за последние две недели, когда общественный транспорт не может преодолеть сложный подъем на улице Сосновой.

В местных сообществах в
социальных сетях сообщают, что водитель и пассажиры некоторое время пытались вытолкнуть автобус, затем оставили тщетные попытки. По информации на 16:00, автобус до сих пор на дороге, одна полоса движения перегорожена.

Жители района с мрачным юмором отмечают, что пассажирам не помешали бы веревки, чтобы в точности воспроизвести сюжет знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге».

Проблема с застреванием автобусов в этом месте в снежный сезон носит системный характер. Большинство водителей общественного транспорта, зная о сложном участке, предпочитают объезжать его по улице Вавилова.
Фото: соцсети
