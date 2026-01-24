Почти полсотни дронов сбито за ночь над Ростовской областью

Фото: Rostov.ru

За минувшие сутки в небе над Ростовской областью было уничтожено 46 беспилотников. Их перехватили в воздушном пространстве четырех районов.По данным губернатора Юрия Слюсаря, дроны нейтрализовали над Каменским районом (включая Каменск), Донецким районом (город Донецк), а также над территориями Матвеево-Курганского и Чертковского районов. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступало, этот вопрос продолжает уточняться.Согласно сводке Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО за ночь перехватили над регионом 46 беспилотных летательных аппаратов.