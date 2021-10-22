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В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 31-летнюю учительницу

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 31-летнюю учительницу

В Ростове-на-Дону удалось разыскать пропавшую 31-летнюю учительницу. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.

Анастасия Ковалева ушла из собственного дома 21 октября и не вернулась. Трое суток ее искали полиция и поисковые отряды. Дома женщину ждали супруг с двумя детьми. Известно, что она работала педагогом в ростовской организации инвалидов.

Утром 24 октября Анастасию Ковалеву нашли живой. Где она была все это время и почему не выходила на связь с родными, пока остается неизвестным. Но теперь она вернулась к семье, и ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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